संपादकीयः तपती हुई पृथ्वीः सामूहिक प्रयास से ही दूर होगा संकट

भारत के संदर्भ में यह संकट और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। हाल के वर्षों में कई शहरों में तापमान 48-50 डिग्री तक पहुंचा, जबकि असामान्य गर्मी ने फरवरी-मार्च जैसे महीनों को भी झुलसा दिया। तेज गर्मी का असर कई भारतीय शहर झेल रहे हैं। साथ ही खतरनाक वायु गुणवत्ता का सामना कर रहे हैं। स्पष्ट है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिगड़ चुका है। यह रिपोर्ट बताती है कि देश के लगभग 75 प्रतिशत जिले जलवायु जोखिम के दायरे में हैं। हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय शहर समुद्री जलस्तर वृद्धि के खतरे से जूझ रहे हैं। कोयला, तेल और गैस के जलने तथा वनों की कटाई के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान अब लगभग एक लाख 25 हजार वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। यानी समस्या की जड़ हमारे विकास मॉडल में है।