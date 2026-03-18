Jaipur News: जयपुर के विकास प्रोजेक्ट बने आफत! खुदी सड़कें और अधूरे काम से लोग परेशान, कब होगा समाधान?

करीब डेढ़ किमी लंबी सड़क डेढ़ साल पहले सीवरेज लाइन डालने के लिए खोदी गई थी, लेकिन आज तक इसे फिर से नहीं बनाया गया। स्थानीय निवासी तन्मय गुप्ता ने बताया कि उधड़ी सड़क के कारण रोज शाम को जाम के हालात बन जाते हैं। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। बारिश के समय तो घुटनों तक पानी भर जाता है। लोग समस्या को लेकर पार्षद से शिकायत करने भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं मिली।