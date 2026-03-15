Jaipur Soldierathon 2026: सोल्जराथॉन में देशभक्ति के जोश के साथ दौड़ा जयपुर, धावकों ने सेना के सम्मान में लगाई दौड़

देशभक्ति के जज्बे और फिटनेस के संदेश के साथ आयोजित इस सोल्जराथॉन में युवाओं, सेना के जवानों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह, साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पदम सिंह शेखावत और वंडर सीमेंट के चेयरमैन अशोक पाटनी भी शामिल हुए।