कर्पूर चन्द्र कुलिश का जन्म शताब्दी वर्ष : राजस्थान के कई शहरों में ‘जन सेवा और नारी शक्ति’ का दिखा अनूठा संगम

Rajasthan : राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को प्रदेश के विभिन्न शहरों में जन सेवा और नारी शक्ति' का अनूठा संगम देखने को मिला। कुलिशजी के विचारों और मूल्यों को जीवंत करते हुए कहीं स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों के जरिए सेवा की गई, तो कहीं मैराथन और सम्मान समारोहों के माध्यम से मातृ शक्ति के अदम्य साहस को सराहा।