Soldierathon 2026: सोल्जराथॉन में दौड़ेगा जयपुर, आप चूक न जाना, रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन

Registration Of Jaipur Soldierathon 2026: राजधानी जयपुर के मिलिट्री स्टेशन में 15 मार्च को 'फिटिस्तानः एक फिट भारत' की ओर से वंडर सीमेंट जयपुर सोल्जराथॉन 2026 के रजिस्ट्रेशन का सोमवार को अंतिम दिन है। इच्छुक प्रतिभागी रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। दौड़ की 4 श्रेणियों में प्रोफेशनल धावकों के साथ आम नागरिक, युवा, महिलाएं और बच्चे भी सुविधा और क्षमता के अनुसार भाग ले सकेंगे।