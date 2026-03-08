पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर RTO जयपुर की पहल; ब्लैक स्पॉट की फोटो भेजिए, RTO करेगा समाधान

Patrika Foundation Day : जयपुर शहर में सड़क हादसों को कम करने और शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से राजस्थान पत्रिका और आरटीओ साथ मिलकर काम करेंगे। पत्रिका समूह के संस्थापक पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर शनिवार को इसके आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत आमजन अपने आस-पास सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट की फोटो, लोकेशन और संक्षिप्त विवरण पत्रिका के बताए व्हाट्सऐप नंबर पर भेजेंगे।