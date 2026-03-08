8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अपने सपनों को कभी मरने मत दो, भय की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते रहो : मैथिली ठाकुर

लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक हैं। बिहार विधानसभा में वह सबसे कम उम्र की विधायक हैं। उन्हें जनरेशन - Z विधायक भी कहा जाता है। शनिवार को वे जयपुर में थी और रविवार को भी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

अश्विनी भदौरिया

Mar 08, 2026

जयपुर। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक हैं। बिहार विधानसभा में वह सबसे कम उम्र की विधायक हैं। उन्हें जनरेशन - Z का विधायक भी कहा जाता है। शनिवार को वे जयपुर में थी और रविवार को भी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान पत्रिका से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी कला के साथ-साथ राजनीति में एंट्री पर बातचीत की। महिलाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अपने सपनों को कभी मारने मत दो, भय की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।

सवाल: गायकी और राजनीति दोनों सामंजस्य कैसे बैठा पाती हैं।

जवाब: गायकी मेरा संस्कार है। पूर्वजों और परिजनों से आशीर्वाद स्वरूप मिला है। लोक गीत, भक्ति संगीत और शास्त्रीय गायन को लोगों तक पहुंचाती हूं। वहीं, राजनीति में आने का मकसद लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। मुझे खुशी है कि अब तक दोनों जिम्मेदारियों को भलीभांति निभा पा रही हूं।

सवाल : लोक गायिका से सीधे विधानसभा पहुंचने पर घबराहट हुई?

जवाब : शुरुआत के 15 से 20 दिन डर भी लगा और घबराहट भी हुई। फिर पढऩा शुरू किया। इसके बाद सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले विधायकों में शामिल भी हुई।

सवाल: आपके मुख्यमंत्री अब दिल्ली जा रहे हैं ? बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा।

जवाब: नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहकर बिहार को बनाने का काम किया है। उनके दिल्ली जाने से हम सभी आहत हैं, लेकिन जो जानकारी में आया है कि वे बिहार में सक्रिय बने रहेंगे।

सवाल: अलीनगर विधानसभा से भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया, उस समय कैसे लगा?

जवाब: समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ हो क्या रहा है? पूरी जिंदगी 360 डिग्री घूम गई थी। परिजनों ने समझाया और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन रहा। यही वजह रही कि चुनाव में एक बार भी मुझे नहीं लगा कि मैं ये लड़ाई हार रही हूं।

सवाल: सोशल मीडिया ने आपको अलग पहचान दी है ?

जवाब: सीमित दायरे में रहकर उपयोग करेंगे तो फायदे खूब हैं। मैंने इसी के माध्यम से अपने संगीत और लोक गीतों को पहुंचाया है। अति तो हर चीज की बुरी होती है। वो बात यहां पर भी लागू होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 06:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अपने सपनों को कभी मरने मत दो, भय की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते रहो : मैथिली ठाकुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर RTO जयपुर की पहल; ब्लैक स्पॉट की फोटो भेजिए, RTO करेगा समाधान

पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर आरटीओ जयपुर की पहल, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: तेज धमाके की आवाज सुनकर मां ने पूछा कौन गिरा… पास पहुंची तो बेटे का शव देखकर हुई बदहवास

गीजगढ़ रेजीडेंसी की 8वीं मंजिल से गिरकर एक बीबीए छात्र की मौत, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: SMS अस्पताल में खुला बड़ा खेल, नौकरी बचाने के लिए मेडिकल जांच में भेजा डमी कैंडिडेट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

LPG Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, बुकिंग का बदला नियम, राजस्थान के 1.65 करोड़ उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

LPG Cylinder Crisis
जयपुर

भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है: आचार्य श्री वर्धमान सागर, मोबाइल के दुष्परिणामों से सावधान रहने की दी सलाह

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.