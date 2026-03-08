अपने सपनों को कभी मरने मत दो, भय की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते रहो : मैथिली ठाकुर

जयपुर। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र विधायक हैं। बिहार विधानसभा में वह सबसे कम उम्र की विधायक हैं। उन्हें जनरेशन - Z का विधायक भी कहा जाता है। शनिवार को वे जयपुर में थी और रविवार को भी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान पत्रिका से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी कला के साथ-साथ राजनीति में एंट्री पर बातचीत की। महिलाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अपने सपनों को कभी मारने मत दो, भय की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।