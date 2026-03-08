8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

LPG Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, बुकिंग का बदला नियम, राजस्थान के 1.65 करोड़ उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

LPG Cylinder Crisis: घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद शनिवार को उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। वहीं सिलेंडर बुकिंग नहीं होने से पूरा दिन लोग परेशान रहे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Mar 08, 2026

LPG Cylinder Crisis

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। अमरीका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण एलपीजी गैस का संकट खड़ा हो गया है। बिगड़ते हालातों को काबू में करने के लिए गैस कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। कंपनियों ने नया नियम लागू किया है कि एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक होगा। नए नियम से प्रदेश के 1 करोड़ 65 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है।

राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में उपभोक्ता सिलेंडर बुक कराने के लिए आइवीआरएस सेवा पर फोन करते रहे, लेकिन बुकिंग नहीं हो सकी। उधर सिलेंडर की नई कीमतों को लेकर एजेंसी संचालकों और उपभोक्ताओं के बीच विवाद भी सामने आया। उपभोक्ताओं का कहना था कि तीन दिन पहले सिलेंडर बुक कराया था, तो पुरानी कीमत पर क्यों नहीं दिया जा रहा।

सिलेंडर बुकिंग में 20 फीसदी कमी

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में शुक्रवार रात 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद शनिवार सुबह उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। उपभोक्ता आने वाले दिनों में सिलेंडर नहीं मिलने के डर से आईवीआरएस सिस्टम पर बुकिंग की कोशिश करते रहे, लेकिन नए नियम के कारण 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं हो सका। दिनभर सर्वर ठप रहा और शाम तक सिलेंडर की बुकिंग में 20 फीसदी की कमी दर्ज की गई।

तीन दिन पहले बुक कराया…पुरानी कीमत पर दो

दो से तीन दिन पहले सिलेंडर बुक कराने वाले उपभोक्ताओं और गैस एजेंसी संचालकों में शनिवार को विवाद भी हुआ। उपभोक्ता तर्क देते रहे कि बुकिंग पुरानी कीमत पर हुई थी, तो सिलेंडर उसी दर पर मिलना चाहिए। एजेंसी संचालकों ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि नियमानुसार जिस दिन सिलेंडर की डिलीवरी होगी, उसी दिन की कीमत लागू होगी।

फैक्ट फाइल

  • 1.65 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं राज्य में
  • 1.25 करोड़ एलपीजी सिलेंडर की एक महीने में डिलीवरी
  • 4 लाख सिलेंडर की प्रतिदिन बुकिंग और डिलीवरी
  • 1350 गैस एजेंसियां हैं पूरे प्रदेश में

अभी राज्य में घरेलू गैस को लेकर कोई वास्तविक संकट नहीं है। सिलेंडर की बुकिंग को लेकर अलग-अलग कंपनियों की अलग-अलग समय सीमा है। फिलहाल 25 दिन से पहले सिलेंडर बुक नहीं होने का नियम लागू किया गया है। -मनोज गुप्ता, राज्य स्तरीय समन्वयक, गैस कंपनियां राजस्थान

25 दिन पहले सिलेंडर बुक नहीं होगा, इसकी सूचना उपभोक्ताओं को पहले ही दे दी जाती तो ऐसा माहौल नहीं बनता। उपभोक्ता और एजेंसी संचालक परेशान नहीं होते। हालात को सुधरने में एक महीने से ज्यादा का समय लगेगा। -दीपक सिंह गहलोत, अध्यक्ष, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट; ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, सामने आई नई अड़चन
जयपुर
Rajasthan Panchayat elections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / LPG Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, बुकिंग का बदला नियम, राजस्थान के 1.65 करोड़ उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अपने सपनों को कभी मरने मत दो, भय की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते रहो : मैथिली ठाकुर

जयपुर

Jaipur: तेज धमाके की आवाज सुनकर मां ने पूछा कौन गिरा… पास पहुंची तो बेटे का शव देखकर हुई बदहवास

गीजगढ़ रेजीडेंसी की 8वीं मंजिल से गिरकर एक बीबीए छात्र की मौत, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: SMS अस्पताल में खुला बड़ा खेल, नौकरी बचाने के लिए मेडिकल जांच में भेजा डमी कैंडिडेट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है: आचार्य श्री वर्धमान सागर, मोबाइल के दुष्परिणामों से सावधान रहने की दी सलाह

जयपुर

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर आए विनोद जाखड़, राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.