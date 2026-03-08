LPG Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, बुकिंग का बदला नियम, राजस्थान के 1.65 करोड़ उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में शुक्रवार रात 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद शनिवार सुबह उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। उपभोक्ता आने वाले दिनों में सिलेंडर नहीं मिलने के डर से आईवीआरएस सिस्टम पर बुकिंग की कोशिश करते रहे, लेकिन नए नियम के कारण 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं हो सका। दिनभर सर्वर ठप रहा और शाम तक सिलेंडर की बुकिंग में 20 फीसदी की कमी दर्ज की गई।