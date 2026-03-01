7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर आए विनोद जाखड़, राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विनोद जाखड़ शनिवार को जयपुर पहुंचे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Mar 07, 2026

जयपुर। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विनोद जाखड़ शनिवार को जयपुर पहुंचे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छात्र नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट से उनका काफिला रैली के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ता मौजूद रहे।

स्वागत रैली के दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी में उनके पूर्व प्रतिद्वंदी रहे रणवीर सिंघानिया भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और जाखड़ का स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने मिलकर संगठन को मजबूत करने और छात्रों के मुद्दों को उठाने की बात कही।

इस मौके पर जाखड़ ने कहा कि देश और प्रदेश में कई ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर सरकार गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बेरोजगारी को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ती ड्रग्स की लत को भी चिंता का विषय बताया।

उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा का स्तर लगातार कमजोर होता जा रहा है। उनके अनुसार शिक्षा बजट में कमी के कारण कई विश्वविद्यालयों की स्थिति प्रभावित हो रही है। जाखड़ ने कहा कि एनएसयूआई देशभर में छात्रों की समस्याओं को उठाएगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेगी।

जाखड़ ने अपने छात्र राजनीति के अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि वे राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके अनुसार छात्रसंघ चुनाव कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं।

जाखड़ ने कहा कि वे राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्रदेश के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने के लिए वे संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे और छात्रसंघ चुनाव करवाकर ही दम लेंगे। उनका मानना है कि छात्रसंघ चुनाव केवल राजनीति के लिए ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि कैंपस के माहौल और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए भी अहम है।

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल संगठन राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहा है और देश के युवाओं में उनके विचारों को लेकर समर्थन बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें

बदमाशों की निगरानी करने वाले अभय कमांड परिसर में घुसे चोर, पुलिसकर्मी की स्कूटी चुरा ले गए, अब पुलिस तलाश रही
बीकानेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 10:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर आए विनोद जाखड़, राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है: आचार्य श्री वर्धमान सागर, मोबाइल के दुष्परिणामों से सावधान रहने की दी सलाह

जयपुर

पैरों में सूजन लेकर पहुंचा था अस्पताल, जांच में निकला खतरनाक किडनी कैंसर, डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाई मरीज की जान

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर

Weather Report 7 March: राजस्थान में इन 8 शहरों में पारा 38 डिग्री पार, इस शहर ने छुआ 40 का आंकडा

जयपुर

Urea Diversion: मंडी में छापा, किसानों के लिए सब्सिडी वाला यूरिया उद्योगों में खपाने का मामला उजागर

जयपुर

Rajasthan: पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट; ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, सामने आई नई अड़चन

Rajasthan Panchayat elections
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.