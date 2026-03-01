एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर आए विनोद जाखड़, राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी

जाखड़ ने कहा कि वे राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्रदेश के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने के लिए वे संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे और छात्रसंघ चुनाव करवाकर ही दम लेंगे। उनका मानना है कि छात्रसंघ चुनाव केवल राजनीति के लिए ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि कैंपस के माहौल और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए भी अहम है।