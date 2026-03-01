Weather Report 7 March: राजस्थान में इन 8 शहरों में पारा 38 डिग्री पार, इस शहर ने छुआ 40 का आंकडा

Heat Wave Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेज होने लगा है। मौसम विभाग के 7 मार्च 2026 को सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक के प्रेक्षण के अनुसार राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा।