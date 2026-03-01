Weather Report 7 March: राजस्थान में इन 8 शहरों में पारा 38 डिग्री पार, इस शहर ने छुआ 40 का आंकडा

Photo AI
Heat Wave Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेज होने लगा है। मौसम विभाग के 7 मार्च 2026 को सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक के प्रेक्षण के अनुसार राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा।
|क्रम संख्या
|स्टेशन / शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|1
|बाड़मेर
|39.8
|2
|जैसलमेर
|39.3
|3
|चित्तौड़गढ़
|38.4
|4
|बीकानेर
|38.3
|5
|पिलानी
|38.2
|6
|जोधपुर
|38.2
|7
|पाली
|38.2
|8
|श्रीगंगानगर
|38.1
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी का असर अधिक देखने को मिल रहा है। दिन के समय तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है।
मार्च के पहले सप्ताह में ही तापमान का 38 डिग्री से ऊपर पहुंचना इस बात का संकेत है कि इस बार गर्मी जल्दी और तीव्र रूप में दस्तक दे सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।
