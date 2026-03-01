Heatwave Warning: अलर्ट…अलर्ट…संभल कर रहें, राजस्थान में 10–11 मार्च को हीटवेव की चेतावनी

Heatwave Alert: जयपुर. प्रदेश में गर्मी का असर अब तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी तीन से चार दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।