जयपुर

T20 World Cup Final से पहले ‘खाटू श्याम जी’ की शरण में गौतम गंभीर ! जानें वायरल वीडियो का पूरा सच

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सनसनी मचा दी है। कल, रविवार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मैच को लेकर जहां पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहीं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का राजस्थान के प्रसिद्ध 'खाटू श्याम जी' मंदिर में दर्शन करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन क्या वाकई गंभीर इस वक्त राजस्थान में हैं? आइए जानते हैं इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 07, 2026

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाना है। टीम इंडिया खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस बीच, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित 'हारे का सहारा' बाबा श्याम के दरबार से गौतम गंभीर की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गंभीर फाइनल की जीत के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं।

वायरल वीडियो का सच: क्या कल खाटू आए थे गंभीर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है, उसकी पड़ताल करने पर चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है।

  • पुरानी है क्लिप: दरअसल, गौतम गंभीर का यह वीडियो हालिया नहीं, बल्कि अप्रैल 2025 का है। पिछले साल गंभीर निजी यात्रा पर खाटू श्याम जी आए थे और बाबा के दर्शन किए थे।
  • भ्रामक दावा: कुछ यूजर्स वर्ल्ड कप फाइनल की हाइप का फायदा उठाने के लिए इस पुराने वीडियो को आज का बताकर शेयर कर रहे हैं। वर्तमान में गौतम गंभीर अहमदाबाद में टीम इंडिया के साथ फाइनल मैच की रणनीतियों में व्यस्त हैं और वह राजस्थान में नहीं हैं।

फेक हैं ये पोस्ट और वीडियो

राजस्थान से गंभीर का गहरा 'आस्था' कनेक्शन

भले ही यह वीडियो पुराना हो, लेकिन गौतम गंभीर की बाबा श्याम में अटूट श्रद्धा जगजाहिर है।

  • अक्सर आते हैं खाटू: गंभीर इससे पहले भी कई बार महत्वपूर्ण दौरों और टूर्नामेंट्स से पहले बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं।
  • हाड़ौती और शेखावाटी से प्रेम: राजस्थान के गौरवमयी इतिहास और आध्यात्मिक केंद्रों के प्रति गंभीर का हमेशा से झुकाव रहा है। क्रिकेट प्रेमी अक्सर उन्हें राजस्थान के मंदिरों में मन्नत मांगते देखते रहे हैं।

महामुकाबला: भारत बनाम न्यूजीलैंड

8 मार्च को होने वाला फाइनल मैच ऐतिहासिक होने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम अक्सर आईसीसी इवेंट्स में भारत के लिए बड़ी चुनौती पेश करती रही है, ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस बाबा श्याम से टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #TeamIndia और #KhatuShyamJi लगातार ट्रेंड कर रहे हैं।

राजस्थान में वर्ल्ड कप को लेकर ज़बरदस्त उत्साह

पूरे राजस्थान में कल के फाइनल मैच को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर हो या जोधपुर के क्लॉक टावर के पास, हर जगह 'स्क्रीनिंग' की तैयारी है। फैंस का मानना है कि भले ही गंभीर इस बार व्यक्तिगत रूप से मंदिर न आ पाए हों, लेकिन बाबा का आशीर्वाद टीम इंडिया के साथ जरूर है।

फेक न्यूज से सावधान रहने की अपील

डिजिटल दौर में किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। गौतम गंभीर फिलहाल पूरी तरह से मैच पर फोकस्ड हैं। आधिकारिक स्पोर्ट्स चैनलों ने भी पुष्टि की है कि भारतीय टीम इस वक्त अपनी प्रैक्टिस और रणनीतिक बैठकों में जुटी है।

T20 World Cup Final से पहले 'खाटू श्याम जी' की शरण में गौतम गंभीर ! जानें वायरल वीडियो का पूरा सच

