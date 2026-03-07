T20 World Cup Final से पहले ‘खाटू श्याम जी’ की शरण में गौतम गंभीर ! जानें वायरल वीडियो का पूरा सच

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाना है। टीम इंडिया खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस बीच, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित 'हारे का सहारा' बाबा श्याम के दरबार से गौतम गंभीर की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गंभीर फाइनल की जीत के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है, उसकी पड़ताल करने पर चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है।
भले ही यह वीडियो पुराना हो, लेकिन गौतम गंभीर की बाबा श्याम में अटूट श्रद्धा जगजाहिर है।
8 मार्च को होने वाला फाइनल मैच ऐतिहासिक होने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम अक्सर आईसीसी इवेंट्स में भारत के लिए बड़ी चुनौती पेश करती रही है, ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस बाबा श्याम से टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #TeamIndia और #KhatuShyamJi लगातार ट्रेंड कर रहे हैं।
पूरे राजस्थान में कल के फाइनल मैच को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर हो या जोधपुर के क्लॉक टावर के पास, हर जगह 'स्क्रीनिंग' की तैयारी है। फैंस का मानना है कि भले ही गंभीर इस बार व्यक्तिगत रूप से मंदिर न आ पाए हों, लेकिन बाबा का आशीर्वाद टीम इंडिया के साथ जरूर है।
डिजिटल दौर में किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। गौतम गंभीर फिलहाल पूरी तरह से मैच पर फोकस्ड हैं। आधिकारिक स्पोर्ट्स चैनलों ने भी पुष्टि की है कि भारतीय टीम इस वक्त अपनी प्रैक्टिस और रणनीतिक बैठकों में जुटी है।
