T20 World Cup Final से पहले ‘खाटू श्याम जी’ की शरण में गौतम गंभीर ! जानें वायरल वीडियो का पूरा सच

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाना है। टीम इंडिया खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस बीच, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित 'हारे का सहारा' बाबा श्याम के दरबार से गौतम गंभीर की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गंभीर फाइनल की जीत के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं।