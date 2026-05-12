जयपुर : मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बड़ा एलान, 25 एकड़ में बनेगी आधुनिक कृषि मंडी, 9.5 करोड़ होंगे खर्च

इस महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा झोटवाड़ा विधायक और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने श्योसिंहपुरा में आयोजित रथयात्रा एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बेहतर बाजार और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नई कृषि मंडी बनने से किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम मिल सकेंगे और उन्हें दूर-दराज की मंडियों में जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।