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जयपुर : मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बड़ा एलान, 25 एकड़ में बनेगी आधुनिक कृषि मंडी, 9.5 करोड़ होंगे खर्च

जयपुर जिले के किसानों के लिए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बड़ी घोषणा की है। बसेड़ी में करीब 9.5 करोड़ की लागत से आधुनिक कृषि मंडी बनाई जाएगी। इससे झोटवाड़ा समेत आसपास के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं मंडी स्थापित होने से क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी आएगी।

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जयपुर

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Kamal Mishra

May 12, 2026

rajyavardhan singh rathore

ग्रामीणों से रूबरू होते कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी शामने आई है। बसेड़ी क्षेत्र में करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कृषि मंडी का निर्माण किया जाएगा। यह मंडी लगभग 25 एकड़ भूमि पर विकसित होगी, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसका सबसे अधिक फायदा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मिलेगा।

इस महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा झोटवाड़ा विधायक और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने श्योसिंहपुरा में आयोजित रथयात्रा एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बेहतर बाजार और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नई कृषि मंडी बनने से किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम मिल सकेंगे और उन्हें दूर-दराज की मंडियों में जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।

सड़क और परिवहन व्यवस्था भी सुधरेगी

मंत्री राठौड़ ने बताया कि प्रस्तावित मंडी का निर्माण आगामी चार माह में शुरू कर दिया जाएगा। मंडी में किसानों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि कृषि उपज की खरीद-बिक्री सुगम और व्यवस्थित तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि मंडी बनने से केवल कृषि व्यापार को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि क्षेत्र की सड़क और परिवहन व्यवस्था में भी सुधार होगा। इससे आसपास के गांवों के विकास को नई गति मिलेगी।

स्कूल के लिए भी 10 लाख की घोषणा

रात्रि चौपाल कार्यक्रम में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने श्योसिंहपुरा ग्राम पंचायत के स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस फैसले से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

मंत्री ने दिलाया भरोसा

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और जरूरतों से मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देने का भरोसा दिलाया।

लंबे समय से चल रही थी मंडी की मांग

ग्रामीणों और किसानों ने कृषि मंडी की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के कृषि व्यापार को मजबूती मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लंबे समय से क्षेत्र में मंडी की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

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Updated on:

11 May 2026 11:08 pm

Published on:

12 May 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर : मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बड़ा एलान, 25 एकड़ में बनेगी आधुनिक कृषि मंडी, 9.5 करोड़ होंगे खर्च

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