Weather Report 11 May: आसमान से बरसी आग, राजस्थान में पारा 47 डिग्री पार, बाड़मेर सबसे गर्म जिला

Heatwave Alert: जयपुर। प्रदेश में सोमवार को तापमान ने एक बार फिर गर्मी के तीखे तेवर दिखाए। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 11 मई 2026 को राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा फलोदी में 46.8 डिग्री, जैसलमेर में 46.5 डिग्री और बीकानेर में 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कई स्थानों पर दिनभर तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर के समय सापेक्ष आर्द्रता का स्तर भी 11 से 44 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया।