Jaipur: थाईलैंड जाने वाले यात्रियों को बड़ा झटका, जयपुर-लखनऊ से बैंकॉक की उड़ानें बंद, सामने आई ये वजह

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थाईलैंड जाने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। बढ़ती एविएशन फ्यूल कॉस्ट के चलते एयर एशिया ने जयपुर से बैंकॉक के बीच संचालित होने वाली फ्लाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सोमवार से इस सेवा का संचालन रोक दिया गया, जिससे अब यात्रियों को बैंकॉक पहुंचने के लिए दूसरे शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। इससे यात्रा का समय बढ़ने के साथ-साथ खर्च भी अधिक हो जाएगा।