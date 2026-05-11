11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान की शान ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ ने रचा इतिहास, 45 साल में पहली बार मई महीने में चलेगी ट्रेन

45 साल में पहली बार राजस्थान की शाही लग्जरी ट्रेन ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ मई की भीषण गर्मी में पटरी पर दौड़ने जा रही है। 42 डिग्री तापमान और रेगिस्तान की तपिश के बीच लिया गया यह फैसला हर किसी को चौंका रहा है। आखिर क्यों बदली गई दशकों पुरानी परंपरा, कौन कर रहा है पूरी ट्रेन की खास बुकिंग और इस शाही सफर में क्या होगा खास? जानिए इस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी कहानी।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 11, 2026

Palace on Wheels

राजस्थान की शान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन (फोटो-ऑफिसियल साइट)

जयपुर। राजस्थान की शाही पहचान मानी जाने वाली लग्जरी ट्रेन ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ अपने 45 साल के इतिहास में पहली बार मई महीने में दौड़ने जा रही है। अब तक यह ट्रेन हर साल सितंबर से अप्रैल के बीच ही संचालित होती थी, लेकिन इस बार विशेष मांग को देखते हुए इसे मई में भी चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बढ़ती मांग और विशेष चार्टर बुकिंग के कारण यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

देश की पहली लग्जरी हेरिटेज ट्रेन मानी जाने वाली ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ की शुरुआत 26 जनवरी 1982 को हुई थी। यह ट्रेन राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) और भारतीय रेलवे की संयुक्त पहल है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी ट्रेनों में शामिल यह ट्रेन विदेशी और भारतीय पर्यटकों को राजस्थान की शाही संस्कृति, विरासत और राजसी आतिथ्य का अनोखा अनुभव कराती है।

पूरी ट्रेन मई के लिए बुक

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि मई महीने में राजस्थान में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए पहले कभी इस मौसम में ट्रेन का संचालन नहीं किया गया। लेकिन इस बार एक बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक ने पूरी ट्रेन को विशेष यात्रा के लिए बुक किया है। ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, यह बुकिंग देश के पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।

2610 किलोमीटर का होगा शाही सफर

यह विशेष यात्रा 20 मई से 25 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। ट्रेन दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से रवाना होकर करीब 2610 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान ट्रेन राजस्थान के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजरेगी। यात्रा में जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मारवाड़ जंक्शन, जैसलमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।

ट्रेन के अंदर सैलून से स्पा तक

भारतीय रेलवे की ‘भारत गौरव ट्रेन नीति’ के तहत संचालित होने वाली इस विशेष ट्रेन का नंबर 00290 रखा गया है। ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें शाही सैलून, सुपर डीलक्स कोच, रेस्टोरेंट-कम-बार, किचन, स्पा और स्टाफ कोच शामिल रहेंगे। ट्रेन के 14 शाही कोचों के नाम राजस्थान की पूर्व रियासतों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, अलवर और जैसलमेर के नाम पर रखे गए हैं।

जैसलमेर में होगा सबसे लंबा ठहराव

छह दिन की इस यात्रा के दौरान पर्यटकों को राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, किले, महल, वन्यजीव और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। ट्रेन का सबसे लंबा ठहराव जैसलमेर में होगा, जहां पर्यटक थार के रेगिस्तान और स्वर्णनगरी की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे।

पहली बार हो रहा ऐसा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह पहली बार है जब भीषण गर्मी के बावजूद पैलेस ऑन व्हील्स को मई में चलाया जा रहा है। इसे भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जो दर्शाता है कि राजस्थान की शाही पर्यटन विरासत का आकर्षण आज भी दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर खींच रहा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ट्रेन में सफर कर रहे रेलवे अधिकारी ने अचानक कर दी चेन पुलिंग, RPF ने पकड़ा तो खुली पोल
सवाई माधोपुर
Swarna Mandir Mail Superfast Train

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

tourism

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 05:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान की शान ‘पैलेस ऑन व्हील्स’ ने रचा इतिहास, 45 साल में पहली बार मई महीने में चलेगी ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय : दागदार जनप्रतिनिधियों की यह तस्वीर चिंताजनक

ADR Report
ओपिनियन

राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव कब होंगे ? हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

Rajasthan Panchayat elections
जयपुर

नर्स: सेवा, समर्पण और संवेदना की प्रतिमूर्ति

nurses day
ओपिनियन

Traffic Advisory: जयपुर शहर का यह महत्वपूर्ण रेलवे फाटक 12 मई को 10 घंटे रहेगा बंद, यातायात होगा प्रभावित

railway crossing Jaipur
जयपुर

Food Safety: खाद्य पदार्थों में विषाक्त तत्वों की जांच के लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत

Food Safety
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.