Food Safety: खाद्य पदार्थों में विषाक्त तत्वों की जांच के लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत

राज्यपाल ने अपने संबोधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को समृद्ध, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनाज, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों में पेस्टीसाइड और रासायनिक तत्वों की जांच के लिए उन्नत परीक्षण उपकरणों की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने सीरी संस्थान से ऐसे उपकरण विकसित करने की पहल करने का आह्वान किया, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।