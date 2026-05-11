Liquor Seizure: राजस्थान में अवैध मदिरा के खिलाफ हल्ला बोल, 2.48 लाख लीटर वाॅश नष्ट

अभियान के दौरान अवैध मदिरा पर सख्त कार्रवाई करते हुए देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं हथकड़ शराब की बड़ी मात्रा जब्त की गई है। कुल मिलाकर देशी मदिरा 3920 लीटर, भारत निर्मित विदेशी मदिरा 930 लीटर, बीयर 1476 लीटर तथा हथकड़ शराब 6622 लीटर जब्त की गई। जब्त मदिरा की कुल अनुमानित लागत लाखों रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही अवैध शराब निर्माण में उपयोग होने वाला 2 लाख 48 हजार 931 लीटर वाॅश नष्ट किया गया, जिससे अवैध गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।