कोटपूतली-बहरोड़ में रोड पर गैंगवार से खौफ, फायरिंग में युवक को लगी गोली, जयपुर रेफर

घटना बीते शनिवार रात की है जहां बहरोड़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी का रहने वाला अनिल गुर्जर 3-4 युवकों समेत 3 कैम्पर और जीप में सवार होकर निकले थे। दूसरी तरफ से बालाडाभ बुटेरी से हिमांशु, बलबीर और संदीप ट्रैक्टर और बाइकों पर सवार होकर आए थे। ये दोनों ग्रुप बुटेरी बस स्टैंड के पास आमने-सामने हो गए। पहले ट्रैक्टर से कैम्पर गाड़ी को टक्कर मारी और कैंपर सवार संभलते उससे पहले ही लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी हुई।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में बीते लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही है। वहीं दोनों पक्षों के खिलाफ पहले से अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आपराधिक मामले दर्ज हैं।