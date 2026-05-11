Rajsathan: तनाव में खाकी… 5 साल में 34 जवानों ने उठाया खौफनाक कदम, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में गृह विभाग ने बताया कि पुलिसकर्मियों में बढ़ते मानसिक तनाव को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। जिलों में अधिकारियों को पुलिसकर्मियों के साथ संवाद करने और उनका मनोबल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग बैठकें आयोजित कर कार्यस्थल पर होने वाली समस्याओं के समाधान की कोशिश की जा रही है।