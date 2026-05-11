Rajasthan JJM Scam Case : विदेश गए मध्यस्थ संजय बड़ाया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, महेश जोशी आज कोर्ट में होंगे पेश

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ एसीबी अपने स्तर पर ही सबूत जुटा रही है। रिमांड अवधि के दौरान जोशी से रविवार रात तक कुल 24 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान जोशी से जेजेएम घोटाले के लिए किए गए फर्जीवाड़े और ठेकेदार व जलदाय अधिकारियों से एकत्र की जाने वाली घूस की रकम के संबंध में कई सवाल पूछे।