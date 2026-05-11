11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan JJM Scam Case : विदेश गए मध्यस्थ संजय बड़ाया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, महेश जोशी आज कोर्ट में होंगे पेश

Rajasthan JJM Scam Case : राजस्थान में जेजेएम घोटाले मामले में विदेश जाने वाले संजय बड़ाया की गिरफ्तारी के लिए एसओजी ने लुक आउट नोटिस जारी करवाया है। संजय बड़ाया पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी से दो दिन पहले ही विदेश चला गया था। सोमवार को महेश जोशी को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 11, 2026

Rajasthan JJM Scam Case Sanjay Badaya Lookout Notice Issued Mahesh Joshi to Appear in ACB Court Today

संजय बड़ाया और पूर्व मंत्री महेश जोशी। फोटो पत्रिका

Rajasthan JJM Scam Case : जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले मामले में विदेश जाने वाले संजय बड़ाया की गिरफ्तारी के लिए एसओजी ने लुक आउट नोटिस जारी करवाया है। संजय बड़ाया पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी से दो दिन पहले ही विदेश चला गया था। इसके चलते एसओजी उसको पकड़ नहीं सकी।

संजय बड़ाया पर आरोप है कि महेश जोशी के लिए बंधी के पैसे एकत्र करने का काम था। डीआइजी डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि संजय बड़ाया के जयपुर एयरपोर्ट पर आने या फिर अन्य किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पकड़ने के लिए लुक आउट नोटिस जारी करवाया है।

महेश जोशी ने दिया एक ही जवाब-नीचे से आई फाइल एप्रूव की

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ एसीबी अपने स्तर पर ही सबूत जुटा रही है। रिमांड अवधि के दौरान जोशी से रविवार रात तक कुल 24 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान जोशी से जेजेएम घोटाले के लिए किए गए फर्जीवाड़े और ठेकेदार व जलदाय अधिकारियों से एकत्र की जाने वाली घूस की रकम के संबंध में कई सवाल पूछे।

आज एसीबी कोर्ट में पेश होंगे जोशी

हालांकि जोशी ने फर्जीवाड़े के संबंध में फाइल नीचे अधिकारियों से उनके पास पहुंचना बताया, जिसे उन्होंने एप्रूव की। घूस की रकम के संबंध में उन्होंने इनकार कर दिया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को जोशी को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

दोष सिद्ध हुआ तो होगी 10 साल की जेल

एसीबी की चार्जशीट और प्रारंभिक जांच के आधार पर यह संकेत मिल रहे हैं कि यदि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होता है, तो पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और सेवानिवृत्त आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों को अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

11 मई तक रिमांड पर जोशी

बहुचर्चित 960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में पिछली कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को एसीबी ने 7 मई को उनकी शादी की सालगिरह के दिन गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की गई और एसीबी अदालत में पेश किया गया था।

अदालत ने महेश जोशी को 11 मई तक एसीबी रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले इसी मामले में जलदाय विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे सुबोध अग्रवाल की 9 अप्रेल को गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी वे जेल में है।

ये भी पढ़ें

Railways Big Decision : हरिद्वार-बाड़मेर समर होली डे स्पेशल ट्रेन का समय बदला, 7 अहम ट्रेनें आंशिक रुप से रद्द
जोधपुर
Railways Big Decision Haridwar-Barmer Summer Holiday Special Train Timings Changed 7 Key Trains Partially Cancelled

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 07:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan JJM Scam Case : विदेश गए मध्यस्थ संजय बड़ाया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, महेश जोशी आज कोर्ट में होंगे पेश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर एयरपोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी निकली ठग, नौकरी का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, बनाए फर्जी आईडी कार्ड

Jaipur Airport Job Fraud
जयपुर

Rajsathan: तनाव में खाकी… 5 साल में 34 जवानों ने उठाया खौफनाक कदम, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

जयपुर में मानसून से पहले खतरे की घंटी… 5 मंजिला इमारत हिली, पिलर कमजोर पड़ते ही मचा हड़कंप

रामगंज बाजार में इमारत हिलने से दहशत, पत्रिका फोटो
जयपुर

LPG Booking: पिछले 4 दिनों में एलपीजी बुकिंग बैकलॉग में बड़ी कमी, आपूर्ति व्यवस्था हुई मजबूत

LPG new rules 2026
जयपुर

Heatwave Alert: फिर से तपने लगा राजस्थान, पारा 47 डिग्री के करीब, कई जिलों में भीषण गर्मी, हीटवेव की चेतावनी

Rajasthan heatwave
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.