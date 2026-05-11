जयपुर एयरपोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी निकली ठग, नौकरी का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, बनाए फर्जी आईडी कार्ड

थानाधिकारी रूपनारायण यादव के अनुसार, किरण मोबाइल में मौजूद एडिटिंग एप के जरिए पुरानी कंपनी के आईडी कार्ड्स को एडिट करती थी और उनके रंगीन प्रिंटआउट निकालकर फर्जी कार्ड तैयार करती थी। वह बेरोजगार युवाओं को विश्वास दिलाती थी कि उसकी पहुंच ऊपर तक है और वह उन्हें एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टॉफ या अन्य पदों पर नौकरी दिलवा सकती है।