नागौर में मदर लैब की बड़ी लापरवाही: O पॉजिटिव खून को बताया B नेगेटिव, गलत ब्लड चढ़ने से जा सकती थी जान

मैंने अपनी बहन सरोज को बीमार होने पर 8 मई को जेएलएन अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टर ने उसकी खून की जांच कराने के लिए कहा। जांच के लिए हमने दोपहर करीब एक-डेढ़ बजे सैंपल दिया। उसके बाद करीब साढ़े तीन बजे हमें रिपोर्ट दी गई। तब तक डॉक्टर घर जा चुके थे, इसलिए मैं उनको दिखाने क्लीनिक पर गया, जहां स्टॉफ को शक हुआ तो उन्होंने वापस जांच की, जिसमें ब्लड ग्रुप अलग-अलग था।