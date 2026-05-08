चिकित्सा मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटीलेटर पर, सोनोग्राफी जांच 40 दिन से बंद

नागौर. नागौर जिला मुख्यालय के सबसे बड़े जेएलएन राजकीय अस्पताल में पिछले 40 दिनों से सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लटका है और जिम्मेदार सिस्टम मूकदर्शक बना बैठा है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के बड़े-बड़े दावों की पोल अब अस्पताल की बंद पड़ी मशीनें खोल रही हैं। हालत यह है कि रोजाना 60 से 70 मरीजों के सोनोग्राफी जांच लिखी जाती है, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से उन्हें या तो निजी लैबों में सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं या फिर जांच के बिना ही लौटना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सवा महीना बीत जाने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं कर पाया। गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब परिवारों की परेशानी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की संवेदनहीनता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का यह उदाहरण साफ बताता है कि योजनाएं कागजों में भले चमक रही हों, लेकिन जमीन पर मरीजों को राहत नहीं, केवल इंतजार और परेशानियां मिल रही हैं।