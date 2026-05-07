नागौर: धुणा मंदिर में साधु का तांडव, तलवार और पिस्टल जैसे हथियार से ग्रामीणों में दहशत

खुड़खुड़ा खुर्द निवासी छोटाराम पुत्र रामदीन माली ने गुरुवार सुबह मूण्डवा थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 6 मई 2026 की रात करीब 10 बजे वह खुड़खुड़ा खुर्द के लक्ष्मणगिरि महाराज के धुणा में दर्शन को गया था। दर्शन के बाद वह संतों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान साधु मंगलगिरि ने अचानक पीछे से आकर तलवार से उस पर पीछे से हमला कर दिया। इससे गर्दन व छाती पर गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा।