Nagaur news diary…रामपोल से आर्य समाज मार्ग खड्डों का जाल: हर कदम पर हादसे का खतरा

जनता बोली…सो रहे जिम्मेदार

इस सडक़ से रोज गुजरना जोखिम भरा हो गया है, कई बार वाहन फिसलने की स्थिति बनती है। आए दिन वाहन यहां पर फिसलते रहते हैं। सडक़ ऐसी हो गई है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। सडक़ खराब होने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में मेहमानों का किसी के घर आना ही मुश्किल हो गया है।

इल्मूद्दीन, रामपोल चौराहा

शिकायत के बाद भी मरम्मत नहीं…

कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई मरम्मत नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी है। यह पूरी सडक़ ही उखड़ चुकी है। दोपहिया वाहनों का तो चलना ही मुश्किल हो गया है। बरसात में तो हालत और ज्यादा खराब हो जाती है।

गोविंदराम, रामपोल चौराहा

मेहमान तक आने से कतराने लगे…

हादसा हो सकता है…

अगर जल्द ही सडक़ ठीक नहीं हुई तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। रात्रि में कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो फिर यह सडक़ ही रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इस सडक़ से ज्यादा अच्छी तो गांव की सडक़ें होती हैं। ऐसी खराब सडक़ पर उनके लिए सफर करना मुश्किल है। बच्चे आए दिन चोटहिल होते रहते हैं।

भरत कंसारा, रामपोल चौराहा

सडक़ घेरकर निर्माण , कार्रवाई सिर्फ 500 रुपए की! नागौर में नियमों का मजाक

कई दिन तक बाधित रहा रास्ता, अब हटी सामग्री, लेकिन सख्ती नहीं दिखी

नागौर. शहर के राठोड़ी कुआं से लोहारपुरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर कई दिनों से निर्माण सामग्री के ढेर लगे होने से रास्ता लगभग बंद हो गया था। राहगीरों और वाहन चालकों को मजबूरी में संकरे रास्तों से निकलना पड़ रहा था। नगर परिषद ने आखिरकार मौके पर पहुंचकर सामग्री हटवाई, लेकिन कार्रवाई की गंभीरता वहीं खत्म हो गई, जब जुर्माना महज 500 रुपए का लगाया गया। जबकि पूरे मार्ग पर निर्माणाधीन भवन की सामग्री इस तरह फैलाई गई थी कि सडक़ का बड़ा हिस्सा कब्जे में आ गया। न तो आवाजाही की व्यवस्था छोड़ी गई, और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए। यह स्थिति सीधे-सीधे सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण और नियमों की अनदेखी का मामला है, लेकिन कार्रवाई का स्तर उसके उलट बेहद हल्का नजर आया।सबसे बड़ा सवाल यही है कि कई दिनों तक सार्वजनिक मार्ग बाधित करने पर महज 500 रुपए का जुर्माना क्या संदेश देता है…? क्या इतनी छोटी राशि से नियम तोडऩे वालों में कोई डर पैदा होगा…? स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की नाममात्र कार्रवाई से अव्यवस्था पर रोक लगना मुश्किल है।

खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत, लेकिन आधी-अधूरी कार्रवाई

इस मुद्दे को मंगलवार को प्रकाशित खबर में प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद नगर परिषद हरकत में आई और एक स्थान पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों में जहां इसी तरह निर्माण सामग्री सडक़ों पर पड़ी है, वहां स्थिति जस की तस बनी हुई है। यानी कार्रवाई हुई भी तो सीमित और औपचारिक।

मालानी अध्यक्ष, ललवानी सचिव बने