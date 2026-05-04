Nagaur news…पाइपलाइन बिछी, पानी नहीं पहुंचा, पांच साल से टैंकर पर निर्भर कॉलोनियां

पांच साल में टेंकर से भी नहीं पहुंचा पाए पानी

कॉलोनीवासियों ने कई बार जलदाय विभाग को लिखित और मौखिक शिकायतें दी हैं। अधिकारियों को मौके की स्थिति से अवगत भी कराया गया, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हाल ही में अजमेर से आए अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र राड के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्थानीय अधिकारियों ने जल व्यवस्था को संतोषजनक बताया, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। बैठक में यह भी कहा गया था कि जिन इलाकों में पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां टैंकर के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन यह दावा केवल कागजों तक ही सीमित रहा। वास्तविकता यह है कि कॉलोनी के लोग खुद ही निजी टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से कोई नियमित व्यवस्था नजर नहीं आ रही।