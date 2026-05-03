नागौर जिले में खूनी संघर्ष : दो पक्षों की भिड़ंत में 8 लोग घायल, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

नागौर। जिले के बड़ी खाटू थाना क्षेत्र के मुण्डी गांव में रविवार को पुरानी रंजिश ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। करीब दस साल से चल रहे विवाद के चलते दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। गांव की मुख्य गुवाड़ में कैम्पर गाड़ियों और ट्रैक्टरों से एक-दूसरे को टक्कर मारकर हमला किया गया, वहीं कई लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी की। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल आठ लोग घायल हो गए।