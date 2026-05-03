लाख प्रयासों के बावजूद सरकारी स्कूलों में नहीं बढ़ रहा नामांकन

शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होने की प्रमुख वजह शिक्षकों के पद रिक्त होना है। शहरी क्षेत्र की स्कूलों में जहां तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद पिछले लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी और हिन्दी विषय के पद ही सृजित नहीं किए गए हैं, वहीं विषय विशेषज्ञों के पद भी लम्बे समय से रिक्त हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। रही-सही कसर आए दिन आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रम पूरी कर देते हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाए रखते हैं, जिसके चलते परीक्षा तक बच्चों का पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाता है। पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों की कमी थी, वहां अब हर गांव में निजी स्कूलें खुल गई हैं, इसके कारण भी नामांकन बढ़ाने में जोर आ रहा है।