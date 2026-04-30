Rajasthan: सरकारी स्कूल में बर्तन धो रहे बच्चे, शिक्षक फरमा रहे आराम, शिक्षा विभाग में मची खलबली

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसी समय कुछ शिक्षक कक्षा में आराम करते नजर आए। जानकारी के अनुसार, स्कूल में कुल आठ शिक्षक नियुक्त हैं और घटना वाले दिन सात शिक्षक मौजूद थे। इसके बावजूद बच्चों से काम करवाया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। वीडियो और स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्रधानाध्यापक सोहनलाल फडोदा भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को रोकने या व्यवस्था सुधारने की कोई पहल नहीं की।