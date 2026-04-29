नागौर में 9 करोड़ का नशा सीमेंट फेक्टरी की भट्टी में स्वाहा, 5 टन डोडा पोस्त समेत 41 केसों का एक साथ निस्तारण

समिति के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में फैक्टरी परिसर में विशेष भट्टी के माध्यम से इन पदार्थों को नष्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का निस्तारण इसलिए जरूरी होता है, ताकि जब्त नशीले पदार्थ दोबारा अवैध बाजार में न पहुंच सकें। पुलिस अधीक्षक मीना ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि नशे से जुड़े किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि इस सामाजिक बुराई पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।