Nagaur New Road: 62 करोड़ से संवरेगी नागौर की सड़कें, हर विधानसभा को मिला बजट, ग्रामीणों को मिलेगी राहत

इस योजना से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से खराब या अधूरी पड़ी सड़कों की स्थिति में सुधार होगा। खासतौर पर मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण से गांवों का आपसी संपर्क बेहतर होगा और आवागमन में आसानी आएगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े कार्यों में भी सुविधा बढ़ेगी। साथ ही किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में भी सहूलियत मिलेगी और समय की बचत होगी। प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिससे तय समयसीमा में कार्यों को स्वीकृति मिल सके और ग्रामीणों को इसका लाभ जल्द मिल सके।