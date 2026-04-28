Rajasthan: कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने 5 विकास रथों को दिखाई हरी झंडी, गांव-गांव जाकर करेंगे जागरूक, ग्रामीण दे सकेंगे सुझाव

यह ग्राम रथ अलवर ग्रामीण, कठूमर, रामगढ़, थानागाजी और राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के तहत भ्रमण करेंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रत्येक रथ प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा और वहां कृषि, पशुपालन, जल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को सरल भाषा में दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।