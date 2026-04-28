बच्चों के लिए बड़ा अपडेट! राजस्थान में गर्मी की छुट्टियां सिर्फ 35 दिन रह गईं, जानें नया शेड्यूल

शिक्षा विभाग ने इस बार पूरे शैक्षणिक सत्र के कैलेंडर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। जिसमें गर्मी की छुट्टियां कम होने के कारण इस बार स्कूल 21 जून 2026 से फिर से खुल जाएंगे। ऐसे में छात्रों को कम समय में ही आराम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना होगा। हालांकि बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल टाइमिंग में बदलाव कर राहत देने की कोशिश जरूर की गई है।