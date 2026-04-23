Kota School Time Change: गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला, कलक्टर के आदेश जारी

जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल इस आदेश का पालन करें। यदि कोई स्कूल नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को भी स्कूलों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को समय पर स्कूल भेजें और गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें।