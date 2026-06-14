राहुल गांधी 17 जून को आएंगे कोटा, नीट छात्रों के मन की सुनेंगे बात, 3 घंटे चलेगा कार्यक्रम

कोटा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा दौरे पर आएंगे। देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर उठे सवालों और छात्रों से जुड़े मुद्दों के बीच राहुल गांधी कोटा में युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। उनका कार्यक्रम शाम 5.30 बजे दशहरा मैदान स्थित श्रीराम रंगमंच पर आयोजित होगा, जो करीब तीन घंटे तक चलेगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम और देहात अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह तैयारियों में जुट गए हैं।