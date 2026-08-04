Kota News: पीछा कर रही पुलिस से बचने के लिए दो तस्कर चंबल नदी में कूदे, दोनों की हुई मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा, पुलिस उपाधीक्षक इटावा ओमप्रकाश, एफएसएल और एमओबी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। पुलिस जांच के दौरान नाकाबंदी स्थल से कुछ किलोमीटर दूर 117 किलो डोडा चूरा भी बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि पीछा किए जाने के दौरान आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से डोडा चूरा सड़क किनारे फेंक दिया था। बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया है और उसके स्रोत व गंतव्य की जांच की जा रही है।