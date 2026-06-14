Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र की ट्रेन से गिरकर मौत, परिवार का इकलौता बेटा था मृतक

नागौर। जिले के गोटन क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे एक होनहार छात्र की जिंदगी रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में थम गई। रोज की तरह सपनों को साकार करने की उम्मीद लेकर घर से निकला 20 वर्षीय अमित दाधीच कभी वापस नहीं लौट सका। चलती ट्रेन से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।