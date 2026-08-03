सावन के पहले सोमवार महादेव की भक्ति में डूबा नागौर, हर शिवालय में उमड़ी आस्था

नागौर. सावन के पहले सोमवार को नागौर पूरी तरह शिवमय नजर आया। सुबह से ही शहर और आसपास के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी। हर-हर महादेव के जयघोष, मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि और शिव भजनों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर सुख-समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। इस बार सावन के पहले सोमवार पर हंस महापुरुष योग, सुकर्मा योग सहित कई शुभ संयोग बनने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लग गईं और दिनभर दर्शन-पूजन का सिलसिला चलता रहा।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना, शिवलिंग का अभिषेक तथा व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है। इसी आस्था के चलते महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचे। कई श्रद्धालु हाथों में दूध, जल, पुष्प, बेलपत्र और पूजा सामग्री लेकर मंदिरों की ओर जाते दिखाई दिए तो कई परिवार सामूहिक रूप से भगवान शिव की आराधना करते नजर आए।