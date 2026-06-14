Jalore Road Accident: कार और निजी बस की टक्कर, युवक की मौत, मौके से भागा ड्राइवर

हादसे के दौरान बस भी अनियंत्रित होकर सड़क से उतर कर झाड़ियों में जा घुसी। हादसे में कार में प्रकाश और एलची देवी को हलकी चोटें आई। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रकाश श्रवण के मामा का लड़का है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों व बस में सवार सवारियां ने कार से युवकों को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बस में 30 से अधिक सवारियां बताई जा रही है, हालांकि बस में सवार किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।