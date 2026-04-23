20 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, मौसम लेगा यू-टर्न! आज धूलभरी तेज हवाएं चलने की संभावना

राजस्थान पत्रिका ने बुधवार के अंक में ‘कलक्टर अंकल... हर दिन अग्निपरीक्षा है, इस तपन से बचाइए’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर बच्चों की परेशानी प्रमुखता से उठाई थी। इसमें बताया गया था कि 40 डिग्री से अधिक तापमान में बच्चे दोपहर 2 बजे तक घर लौटने को मजबूर हैं। खबर के बाद जिला कलक्टर ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर यह निर्णय लिया।