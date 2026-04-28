राजस्थान में 28 और 30 अप्रैल को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में गरज-चमक संभव

IMD Alert Heavy Pre-Monsoon Rain Thunderstorms (Photo-AI)
Rajasthan Weather Alert: जयपुर: गर्मी से राहत की उम्मीद जगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान में मौसम की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। 28, 29 और 30 अप्रैल को राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाओं और धूल भरी आंधी की संभावना है।
बता दें कि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। IMD के अनुसार, इन तीन दिनों के दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्वी राजस्थान में बारिश और बिजली गिरने की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। जबकि पश्चिमी भागों में भी कुछ जगहों पर ऐसी संभावनाएं हैं।
इस मौसम बदलाव से गर्मी में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। जयपुर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है।
वहीं, पूर्वी भाग यानी कोटा जिले में मध्यम बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट है। उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अन्य प्रभावित जिलों में अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा, चूरू, नागौर और पाली जिले शामिल हैं।
मौसम की यह गतिविधि किसानों के लिए राहत भरी हो सकती है, लेकिन खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी है। तेज हवाएं और बिजली गिरने से जन-जीवन प्रभावित हो सकता है। IMD ने सभी से सतर्क रहने, मौसम अपडेट चेक करने और खासकर खुले में न निकलने की सलाह दी है।
राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। गर्मी के बाद अचानक आए इस बदलाव से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन सड़क, बिजली और कृषि क्षेत्र पर इसका असर पड़ सकता है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में ऐसी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। लोगों को सलाह है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट या एप पर नियमित अपडेट देखते रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें।
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