राजस्थान में 28 और 30 अप्रैल को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में गरज-चमक संभव

बता दें कि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। IMD के अनुसार, इन तीन दिनों के दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्वी राजस्थान में बारिश और बिजली गिरने की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। जबकि पश्चिमी भागों में भी कुछ जगहों पर ऐसी संभावनाएं हैं।