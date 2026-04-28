टूटा 8 साल का रिकॉर्ड, 45.7°C के साथ ‘रेड जोन’ में पहुंचा कोटा, जानें IMD Weather Forecast

कई इलाकों में दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहा। पंखे और कूलर भी राहत देने में नाकाम रहे, जिससे लोग पसीने से तर-बतर होते रहे। घरों व दफ्तरों की छतों पर रखी टंकियों का पानी भी उबल गया। गर्मी का असर रात में भी कम नहीं हुआ। दिनभर की तपिश के बाद गर्म हवा चलने से लोगों को रात में भी राहत नहीं मिली। ऐसे में लोग ठंडे पेय पदार्थों और अन्य उपायों के सहारे गर्मी से बचाव की कोशिश करते दिखे।