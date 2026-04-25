IMD Alert: राजस्थान में देर रात आया बारिश का डबल अलर्ट, 7 जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश की चेतावनी

ऑरेंज अलर्ट के तहत नागौर और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने आगाह किया है कि तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों, कमजोर ढांचों, पेड़ों, बिजली लाइनों और ढीली वस्तुओं को नुकसान पहुंच सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि गर्जन के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें, पेड़ों के नीचे शरण न लें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें।