School Timing Update: भीषण गर्मी के चलते अब राजस्थान के इस जिले में सत्रांत तक स्कूलों के समय में बदलाव

वहीं बांसवाड़ा जिले में भी भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों तथा मां-बाड़ी केंद्रों का संचालन अब 28 अप्रैल से सुबह से लेकर 11:30 बजे तक ही होगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी सुबह से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है।