IMD Alert 27 April: 46 डिग्री तापमान के बाद अब राजस्थान के 12 जिलों में अगले 3 घंटे में होगी बारिश

जयपुर. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने मुख्य मौसम तंत्रों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर भारत में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों तथा आसपास के क्षेत्रों में 27 अप्रैल से 1 मई तक मेघगर्जन, बिजली चमकने, 30-50 किमी/घंटा की तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।