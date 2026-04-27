Hottest Cities in India: तपिश का कहर, देश के टॉप-10 सबसे गर्म शहरों में राजस्थान के ये दो शहर भी शामिल

राजस्थान में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है और प्रदेश के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति देखने को मिल रही है। India Meteorological Department के जयपुर केंद्र के ताजा अपडेट के अनुसार, 26 अप्रैल को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।