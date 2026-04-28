Good News: 19 साल बाद जोधपुर एयरपोर्ट को मिला नया रनवे, जल्द फाइटर प्लेन भरेंगे उड़ान, 100 KM सड़क जितने डामर का इस्तेमाल

जोधपुर। करीब एक महीने से बंद रहा जोधपुर एयरपोर्ट मंगलवार से फिर गुलजार हो गया। 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ जोधपुर एयरपोर्ट का नया रनवे अब लगभग पूरी तरह तैयार है, जिसमें 3500 मीट्रिक टन बिटुमिन का उपयोग हुआ है। इतना कि इससे करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकती है। वर्ष 2007 के बाद पहली बार रनवे का व्यापक पुनर्निर्माण किया गया है, जिससे एयरपोर्ट की संचालन क्षमता और सुरक्षा दोनों में बड़ा सुधार हुआ है।