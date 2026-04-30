Tonk : HDFC बैंक की ATM कैश वैन में लगी भीषण आग, 2 करोड़ रुपए का कैश बचाया

Tonk : राजस्थान के टोंक में नेशनल हाईवे-52 पर स्थित निवाई क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को एक बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक की एटीएम कैश वैन में अचानक आग लग गई। तेज हवा की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते वैन आग का गोला बन गई। एचडीएफसी बैंक की एटीएम कैश वैन जयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही थी। इस वैन करीब 2 करोड़ रुपए कैश थे। गनीमत यह रही कि समय रहते निवाई पुलिस और हाईवे कर्मी को सूचना मिल गई। जिससे वह सक्रिय हो गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार के जान की हानि नहीं हुई। साथ ही वैन में रखे करीब 2 करोड़ रुपए भी सुरक्षित बचा लिए गए।