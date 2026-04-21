Pachpadra Refinery Fire : एचपीसीएल का बड़ा बयान, सभी इकाइयां सुरक्षित, सीएम भजनलाल आज जाएंगे पचपदरा रिफाइनरी

बताया जा रहा है कि पचपदरा रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) सेक्शन में भीषण आग लगी थी। पर रेस्क्यू टीम ने तेजी से आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि हीट एक्सचेंजर सर्किट के एक वाल्व/फ्लैंज से हाइड्रोकार्बन का रिसाव होने के कारण यह आग लगी। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। HPCL ने कहा है कि, इस आग के कारणों और यूनिट पर इसके प्रभाव का आकलन आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जा रहा है।